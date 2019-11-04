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Siirt'te TPAO petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Siirt’te petrol arama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İHA | 04.11.2019 - 14:34..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda petrol arama ve sondaj çalışmaları sonrasında Siirt ve Diyarbakır'da yüksek kalitede petrol bulunduğunu açıklamıştı.

Arama çalışmalarını devam ettirmek isteyen,Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Siirt’te petrol arama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ARAMA SAHASI KAMULAŞTIRILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar ile birlikte TPAO'nun Siirt’in Kurtalan ilçesi Cefan köyünde petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan 101 ada 17 numaralı parselin 14 bin 497 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verildi.

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