taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7741
Euro
6.5789
Altın
1425.06
Borsa
95684.66
Gram Altın
264.55

Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı

Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA | 25.06.2019 - 15:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Siirt-Baykan karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Siirt Baykan arası ilçe yolcu taşımacılığı yapan Cesur Doğan Teymur yönetimindeki 56 M 0220 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Erkan İlkılıç yönetimindeki 19 AC 878 plakalı araç ile çarpıştı.

Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı

Kazada 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince içinde kadın ve çocuklarında bulunduğu yaralılar, Siirt’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 5 yaralıdan Bedia Sarsılmaz’ın (40), durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1'i ağır 10 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

97
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

302
İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

İstanbul'un kaybedilmesinde çaldılar kampanyasının etkisi

378
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi

684
Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşini fotoğrafladı

Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşini fotoğrafladı

171
Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

Erdoğan, kabine revizyonu hakkında konuştu

588
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

605
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir