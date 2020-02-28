Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

İdlib'te şehit düşen askerlerden 24 yaşındaki Tüzel'in 2 gün öncesinde babasını aradığı ve "şehit olacağım" dediği öğrenildi.

Şehit İbrahim Tüzel: Baba ben şehit olacağım

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin önündeki engeli kaldırmasından sonra, bir grup mülteci Yunanistan sınırına geldi.

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İstanbul'da şehitlerimiz için sela okundu

Düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 33 askerimiz için, İstanbul'da camilerde sela okunurken, Nevşehir'deki camilerde ise Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.