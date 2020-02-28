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Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

İHA | 28.02.2020 - 12:41..
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Yedi Yaprak köyü kırsalında, mayın-el yapımı patlayıcı döşendiği duyumu üzerine operasyon başlatıldı.

TERÖRİSTLERİN HAİN TUZAĞI ENGELLENDİ

Düzenlenen Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın 2020/30 operasyonunda, Gemi Tepe bölgesinde bir adet el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Tespit edilen düzeneğin, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edildiği öğrenildi.

Siirt'te tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi ViDEO

Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

Siirt'te, tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

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