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Siirt'te ulaşıma kapanan köydeki bebeği ekipler kurtardı

Siirt'te hastalanan 2 yaşındaki bebeği yoğun kar yağışına rağmen harekete geçen ekipler kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İHA | 28.12.2019 - 04:17..
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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

EKİPLER KURTARDI

Köyde yüksek ateşten ötürü havale geçiren 2 yaşındaki Berivan Bulut için, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 2 yaşındaki Berivan Bulut ve ailesini alarak, Gecittepe mevkisinde bekleyen sağlık personeline teslim etti.

Siirt'te ulaşıma kapanan köydeki bebeği ekipler kurtardı

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansta Bulat'a yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt’te kar yolları kapattı, 2 yaşındaki bebek ekiplerce kurtarıldı VİDEO

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