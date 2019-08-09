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Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

Pervari ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İHA | 09.08.2019 - 00:20..
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Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü Dolusalkım köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

YARALILAR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Zorlu arazi şartları nedeniyle yaralılar güçlükle araçtan çıkarılırken, yaralıların il merkezine getirilmesi için Siirt İl Jandarma Komutanlığından askeri helikopter havalandı.

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

2 yaralı Ambulansla getirilirken diğer yaralılar helikopterle Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kaza yerinde başka yaralıların olup olmadığını dair olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürüyor.

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

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