Siirt'te yolcu minibüsü devrildi: 2 ölü 9 yaralı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag karşısında, maçın ikinci yarısında daha az hata yaptıklarını ve kendi oyun tarzlarını oynadıkça skorun geldiğini söyledi.

Ünal Karaman: Bu kadar zorlanacağımızı düşünmemiştik

Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin çatı çökmesi ihbarına giden itfaiye eri, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

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Ege'de çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor

Öğle saatlerinden itibaren İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.