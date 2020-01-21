Siirt'te karla kapanan yolda doğum yapan kadına yardım

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Hülya Bulut'un doğum sancıları başlayınca, yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi.
2 SAATLİK UĞRAŞLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Kardan yolu kapalı olan Doğan Köyü Sağlık Ocağı'nda tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hülya Bulut, yaklaşık iki saatlik uğraş sonrası ambulansla Pervari ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.
5. ÇOCUĞUNU DOĞURDU
Beşinci çocuğuna hamile olan Bulut'un hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.