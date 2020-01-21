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Siirt'te karla kapanan yolda doğum yapan kadına yardım

Doğan köyünde doğum sancısı çeken Hülya Bulut, 112 Acil Servis ve Siirt İl Özel İdaresi ekiplerince, devlet hastanesine ulaştırıldı.

İHA | 21.01.2020 - 11:06..
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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Hülya Bulut'un doğum sancıları başlayınca, yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi.

2 SAATLİK UĞRAŞLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Kardan yolu kapalı olan Doğan Köyü Sağlık Ocağı'nda tedavi altına alınan 4 çocuk annesi Hülya Bulut, yaklaşık iki saatlik uğraş sonrası ambulansla Pervari ilçe devlet hastanesine ulaştırıldı.

5. ÇOCUĞUNU DOĞURDU

Beşinci çocuğuna hamile olan Bulut'un hastaneye getirilerek tedavi altına alındığı, anne ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te karla kapanan yolda doğum yapan kadına yardım

Siirt'te karla kapanan yolda doğum yapan kadına yardım

Siirt'te karla kapanan yolda doğum yapan kadına yardım

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