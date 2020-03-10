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Şikemperver nedir

Şikemperver yemek yemeyi seven, yemeğe düşkün kimseler için kullanılır.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 14:12..
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Misafirperver, vatanperver, milletperver gibi kelimelere aşinayız. Ama şikemperveri ne günlük dilde ne de yazı dilinde kimse pek kullanmaz. Şikemperver denilince çoğumuzun aklına şike yapan, şikeyi seven anlamı gelmesi olası.

Ama durum hiç de öyle değil...

Zaten şike Fransızca kökenli bir kelime ama bizim bahsettiğimiz şikemperver Farsça. Dolayısıyla şikemperveri biraz da kaba bir tabirle açıklayacak olursak yemek yemeyi seven kişilere denir.

Şikemperver nedir

YEMEK YEME DÜŞKÜNLÜĞÜ

Çevremizde yemek yemeyi çok seven kişilerin olduğunu hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu kişiler için obur, boğazına düşkün,doymak bilmez gibi sıfatlar yakıştırırız.

DOYMA HİSLERİ OLMAZ

Şikemperver de sürekli yemek yemek isteyen, sofradaki bütün yiyecekleri silip süpüren ama bir türlü de doymak bilmeyen kimselere denir.

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