Siklosarin nedir

Siklosarin, ya da NATO adlandırmasına göre GF, çok yüksek derece zehirli bir kimyasal silah maddesi. Sinir sistemine etki ettiği için bir sinir ajanı. Alman kimyager Gerhad Schrader tarafından bulundu. Bir kitle imha silahı olarak sınıflandırılıyor.

HOŞ BİR KOKU YAYIYOR

Üretimi ve bulundurulması 1993 yılında CWC (Kimyasal Silahlar Konvensiyonu) tarafından yasaklandı. En çok bilinen özellikleri ise dikkat çekici. Çünkü bu kimyasalın hoş ama küflü bir kokusu var. Aynı zamanda oda sıcaklığında renksiz bir sıvı.

ALMANLAR BAŞLATTI

Kimyasal silahlar sadece siklosarin ile bitmiyor. İnsan üzerinde fiziksel veya psikolojik tahrip etkisi yaratan bu silahlar, zehirleyici özelliğinden dolayı I. Dünya Savaşı’ndan itibarın kullanılmaya başlandı. Almanlar tarafından klorin gazının bulunduğu bidonların kapaklarının açılması ve rüzgara bırakılarak gazın dağılması yöntemi ile kimyasal savaş başladı. Hemen arkasından Fransızlar 1915'te fosgen gazını cephane içine koyarak Alman mevzilerine attı. Bu kullanım sonrasında kimyasal silahların kullanımına temel oluştu.

HARDAL GAZI İLE YANMIŞ BİR ASKER

Haziran 1917'de ise yine bir ilk olarak Almanlar, kusturucu bir gaz olan difenilkloroarsin (DA) maddesini hardal gazı ile eş zamanlı olarak kullandı. Difenilkloroarsinin hardal gazı ile birlikte kullanılmasının sebebi olarak; bu gaz, maskenin çıkarmasına neden oluyor ve dolayısıyla hardal gazının daha etkili olmasını sağlıyordu. I. Dünya Savaşı süresince bu gazlar, her iki tarafın da çok önemli kayıplar vermesine neden oldu.

II. DÜNYA SAVAŞI’NDA KULLANILMADI

1925 yılında imzalanan Cenevre Protokolü ile kimyasal gazların savaş sırasında kullanılması yasaklandı. Bu anlaşmada, içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu bazı ülkeler, kendisine karşı gaz kullanılması durumunda misilleme hakkını kullanmak üzere çekince koydular. Cenevre Protokolü'nü imzalamalarına rağmen İtalya, Etiyopya, Japonya, Mançurya ve Çin'de kimyasal savaş maddesi kullandı. II. Dünya Savaşı süresince tarafların elinde büyük miktarda bulunmasına rağmen kimyasal silah kullanılmadı.

YAKIN TARİHTE KİMYASAL KULLANIM

Yakın tarihte kimyasal silahların kullanımını, 1982-1987 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında, Irak'ın güney bölgesinde İran kuvvetlerine karşı görüldü. Irak ayrıca kimyasal silahlarını Halepçe'de kullandı. Japonya'da Aum Shinrikyo adlı mezhebin Tokyo metrosuna karşı giriştiği saldırı ise kimyasal silahların bu kez terörist amaçla kullanıldı.