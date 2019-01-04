Sikorsky'den jandarma'ya cesaret ödülü

Sikorsky firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekleştirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi.

Sikorsky, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi.

KURTARMA OPERASYONU

Olay, 10 Temmuz 2018'de, Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşti.

Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde, suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması ihbarı üzerine, bölgede kurtarma operasyonu başlatıldı.

HELİKOPTER NEHRE İNDİRİLDİ

Yapılan keșifler sonucu, nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandașların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir teçhizat kullanmadan iniș yapmıştı.

Mahsur kalanların helikopterin içine alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı.

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