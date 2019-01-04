taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4057
Euro
6.1612
Altın
1290.71
Borsa
88425.55
Gram Altın
224.119

Sikorsky'den jandarma'ya cesaret ödülü

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren, ancak nehir sularının aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları kurtaran jandarma ekibi, Sikorsky tarafından cesaret ve yetenek ödülüne layık görüldü

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 14:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sikorsky firması, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2018 Temmuz ayında gerçekleştirdiği "hayat kurtarma" operasyonunu ödüllendirdi.

Sikorsky, kurtarma faaliyetindeki cesaret ve yeteneklerinden dolayı jandarma personeline "Kurtarma Sertifikası" ödülü verdi.

Sikorsky'den jandarma'ya cesaret ödülü

KURTARMA OPERASYONU

Olay, 10 Temmuz 2018'de, Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu gerçekleşti.

Çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 12 vatandaşın serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde, suların aniden yükselmesi ile nehir ortasında bulunan bir adacıkta mahsur kalması ihbarı üzerine, bölgede kurtarma operasyonu başlatıldı.

Sikorsky'den jandarma'ya cesaret ödülü

HELİKOPTER NEHRE İNDİRİLDİ

Yapılan keșifler sonucu, nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandașların hayati tehlikesi olabileceği üzerine, helikopter bölgeye hiçbir bir teçhizat kullanmadan iniș yapmıştı.

Sikorsky'den jandarma'ya cesaret ödülü

Mahsur kalanların helikopterin içine alınması ve emniyetli bir noktaya tahliye edilmesi ile operasyon sonlandırılmıştı.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

61
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

28
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

70
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

37
25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

25 dönümlük sera alanını ısıtan kaçak elektrik yakalandı

316
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

37
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için ödeyeceği para

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir