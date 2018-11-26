Sıla, Ahmet dememek için şarkının sözlerini değiştirdi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 9.su gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi'nde sahneye çıkan Sıla, “Yaklaşık 1 ay sonra ilk kez sahneye çıkıyorum. Orkestram ile de 1 ay sonra ilk kez birlikteyim. Ama neyse ki sizinleyim, doktorlarlayım” dedi.
BOŞ VERMİŞİM DÜNYA'NIN SÖZLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Sıla, Ajda Pekkan’ın 1968 senesinde seslendirdiği ‘Boş Vermişim Dünyaya’ isimli şarkısını seslendirirken yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Sıla, şarkı sözlerinde geçen ‘Ahmet’ ismini ‘Rahmet’ olarak değiştirerek seslendirmeyi tercih etti. Sıla’nın yaptığı bu değişiklik ise Ahmet Kural’a gönderme olarak yorumlandı.
Şarkının Sözleri şöyle:
Boş vermişim boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan
Sen de boş ver dünyaya
Ahmet (Rahmet), Mehmet, Süreyya
Hepsi boş hepsi hülya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya