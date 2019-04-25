Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan itiraz geldi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ahmet Kural; tehdit suçundan 7 ay 15 gün, yaralama suçundan 5 ay, hakaret suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezası almıştı.
SAVCIDAN KARARA İTİRAZ
Savcılık, mahkemenin karar verirken bilirkişi raporunu dikkat almadığını belirterek cezanın bozulmasını istedi. Bilirkişi raporunda tanıkların verdiği ifadelerin doğru olamayacağına vurgu yapıldı. Olay gününde komşu dairede oturan tanık, Ahmet Kural'ın hakaret ve tehditlerini duyduğu yönünde ifade vermişti. Ölçümler yapan bilirkişi heyeti ise tanığın olası sesleri duymasının mümkün olmadığı yönünde rapor hazırladı.
‘BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINMADI’
Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül'e göre mahkeme, bilirkişi raporunu dikkate almadan karar verdi. Savcılık, istinaf mahkemesine başvurarak tehdit ve hakaret suçları yönünden kararın bozulmasını istedi.