Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan itiraz geldi

İP Genele Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yaptıkları gerekçesi ile yargılanan 16 sanık hakkında beraat kararı verildi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya tarafından 7 Aralık 1941'de ABD'nin Pasifik okyanusundaki savaş gemilerinin batırılması tarihe Pearl Harbor saldırısı olarak geçmiştir.

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Prens Harry yengesiyle Anzak Günü etkinliklerinde

İngiltere'de düzenlenen bir etkinlikle Anzak Günü kutlandı. Bu etkinliğe katılan Prens Harry ve Middleton, aralarının bozuk olduğu haberlerine inat mutlu pozlar vermeyi ihmal etmediler.