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Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan karara itiraz

Ahmet Kural ve Sıla davasında savcılık, mahkemenin karar verirken, bilimsel mütalaanın dikkat almadığını belirterek cezanın "hakaret" ve "tehdit" yönünden bozulmasını istedi.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 19:03..
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Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılık, mahkemenin karar verirken, bilimsel mütalaanın dikkat almadığını belirterek "hakaret" ve "tehdit" yönünden bozulmasını istedi.

Mütalaada tanıkların verdiği ifadelerin doğru olamayacağına vurgu yapıldı. Olay gününde komşu dairede oturan tanık, Ahmet Kural'ın hakaret ve tehditlerini duyduğu yönünde ifade vermişti. Ölçümler yapan heyet ise tanığın olası sesleri duymasının mümkün olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan karara itiraz

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Ergül'e göre mahkeme, mütalaayı dikkate almadan karar verdi.

Ahmet Kural'a sözlü şiddet, yani tehdit ve hakaretten 11 ay 20 gün, fiziki şiddetten ise 5 ay hapis cezası verilmişti. Toplam ceza 16 ay 20 gündü. Savcılık, istinaf mahkemesine başvurarak sözlü şiddetten verilen kararın kaldırılmasını istedi.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise başsavcılığın itirazının sadece tehdit ve hakaret suçuna ilişkin olduğunu söyleyerek, "Yaralama suçuna itirazda bulunulmamıştır" dedi.

Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan karara itiraz

Savcılıktan yapılan itirazda, "Sanıklar vekillerin ve ilgili bilirkişiden özel olarak talep edilern ve dosya içerisine sunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr, Şaban Pusat, Dr. Öğr. Üy. Berna Bolat ve Dr. Yasin Karagöz tarafından tanzim edilen 28/11/2018 tarihli uzman görüşü/bilimsel mütalaada sonuç olarak; 1.5 metro, 3.6 ve 4.9 metre mesafedeki ölçüm noktalarından gerçekleştirilen dinlemelerde algılanabilir bir sesin duyulmadığı, cam üstten açıkken dahi anlamlandırılabilir bir sesin duyulmadığı, evin 3 katlı yapıya sahip olması, iyi izolasyonlu, dış kaplamalı bir yapıda olması ve fiziki yapısı sebebiyle ses enerjinin önemli ölçüde absorbe olması sebebiyle, evin dışından ve 1,5 metre, 3,6 metre ve 4,9 metre mesafeden dahi algılanabilir bir sesin duyulmasının oldukça güç olduğu" ifadelerine yer verildi.

Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan karara itiraz

Sıla - Ahmet Kural davasında savcıdan karara itiraz

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