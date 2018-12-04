Sıla-Ahmet Kural dosyası Aile İçi Şiddet Bürosu'nda

Milas-Yatağan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Konya’da bir iş merkezinin en üst katındaki restoranın terasından aşağıya atlayan ve ağır yaralanan genç, 37 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nda, seramik biçimlendirme kursuna giden kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Üç ülkenin lideri Suriye konusunu konuşmak üzere toplanacak.

Putin, Erdoğan ve Merkel Suriye için bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaretleri sırasında yanlarına giderek çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencileri Külliye'de misafir etti.

Başkan Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti kapsamında Venezula'yı ziyaret edip Nicolas Maduro ile bir araya gelmesi İngiliz destekli BAE finansmanı Al Arabiya'yı çıldırttı.

1 Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin halkının da kendi liderlerini seçtiğine vurgu yaparken, Venezuela lideri Maduro da Türkiye'nin dünyayı yeniden uyandırdığını belirtti.

2 İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi Türkiye ile Venezuela'nın siyaset üstü bir ilişki kurması İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirirken konuyu Venezuela'nın yer altı kaynaklarına bağladı.

3 Fransız hükümetinden geri adım Sarı Yelekliker her yeri yakıp yıkarken Fransız hükümeti yenilgiyi kabullenen bir adım atma kararı aldı.

4 Bursa'daki çirkin konutlar yıkılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde kentsel dönüşüm projesini, kimseyi mağdur etmeden çözeceğini söyledi.

5 CHP'nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu, partililerin kendisine yönelttiği endişelere rağmen aklındaki adaydan vazgeçmiyor.

6 Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın elektrikli arabalar ve diğer 'yeşil' girişimler için başlattığı kamu teşviklerini iptal etmeyi planlıyor.