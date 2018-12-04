Sıla-Ahmet Kural dosyası Aile İçi Şiddet Bürosu'nda

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında ’kasten yaralama’, ’tehdit’, ’hakaret’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu’na göndermişti.
SILA, UZLAŞMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ
Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu’na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu, uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural’ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.
DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER SUNULDU
Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeninden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosu'na gönderdi. Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosun'a gönderileceği kaydedildi.