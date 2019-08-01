taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5775
Euro
6.1711
Altın
1409.62
Borsa
102082.48
Gram Altın
252.624

Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti

ıSıla, arabada sarmaş dolaş görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşıyor.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 07:19..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'la yaşadığı aşkın sonunda şiddet gördüğünü ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

AHMET'İN AÇTIĞI YARALARI HAZAR KAPATTI

Yaşadığı zorlu günlerin ardından hayatında yeni bir sayfa açan Sıla, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde evli ünlü şef Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince magazin dünyasına adeta bomba düşmüştü.

Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti

SILA İÇİN BOŞANMIŞTI

MasterChef ile adını duyuran Hazer Amani'nin evli olması olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Hazer Amani'nin bu süreçte eşinden ayrılmak üzere olduğu iddia edilmiş, ünlü şef Hazer Amani eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanmıştı. Amani'nin boşanmanın ardından Sıla'nın evine yerleştiği ileri sürülmüştü. İkili ilk görüntülenmelerinde bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek kendilerini savunmuştu.

"GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" diye konuştu.

Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

103
Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

50
Almanya'dan ABD'ye İran ve Hürmüz resti

Almanya'dan ABD'ye İran ve Hürmüz resti

9
İran, riyalden 4 sıfır atıyor

İran, riyalden 4 sıfır atıyor

13
Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

98
Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil

Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı mesleğinden memnun değil

59
Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir