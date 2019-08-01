Sıla, Hazer Amani ile aşk yaşadığını itiraf etti

Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'la yaşadığı aşkın sonunda şiddet gördüğünü ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

AHMET'İN AÇTIĞI YARALARI HAZAR KAPATTI

Yaşadığı zorlu günlerin ardından hayatında yeni bir sayfa açan Sıla, Beşiktaş'ta bir otomobilin içinde evli ünlü şef Hazer Amani ile sarmaş dolaş görüntülenince magazin dünyasına adeta bomba düşmüştü.

SILA İÇİN BOŞANMIŞTI

MasterChef ile adını duyuran Hazer Amani'nin evli olması olayı bambaşka bir boyuta taşımıştı. Hazer Amani'nin bu süreçte eşinden ayrılmak üzere olduğu iddia edilmiş, ünlü şef Hazer Amani eşi Deniz Mumcuoğlu ile boşanmıştı. Amani'nin boşanmanın ardından Sıla'nın evine yerleştiği ileri sürülmüştü. İkili ilk görüntülenmelerinde bir iş için bir araya geldiklerini ifade ederek kendilerini savunmuştu.

"GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Sıla, Hazer Amani’yle birlikte olduğunu ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyordum. Güzel bir şey yaşıyorum" diye konuştu.