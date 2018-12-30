2018 yılına damga vuran aşkları ve şiddet olaylarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, depresyondan yavaş yavaş çıkıyor. Dayak yediğini iddia ederek eski sevgilisi Ahmet Kural’dan şikayetçi olan ve bir süre konserlerde sevenleriyle buluşamayan Sıla Gençoğlu, o günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

“YAŞASIN KONSER”

Azerbaycan’da konser veren ve sevenleriyle bir araya gelerek keyifli dakikalar yaşayan Sıla, o konser öncesi Instagram hikayesinden hayranlarının da yüzünü güldürdü. Etek kısmı pembe olan ve vücudunu saran toprak renkli kıyafetiyle dönerek dans eden Sıla, “Yaşasın konser” notunu paylaştı.

Sıla, konser sevincini dans ederek kutladı ViDEO

Mutluluğu yüzünden okunan şarkıcının eski günleri artık unuttuğu gözlendi.