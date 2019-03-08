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Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

Sanatçı Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşanan olaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmanın ardından, Sıla vakit kaybetmeden Avrupa turnesine çıktı.

DHA | 08.03.2019 - 10:18..
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Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, vakit kaybetmeden aynı gün konserine devam etti.

ÜNLÜ ŞARKICI DURUŞMA SONRASI VAKİT KAYBETMEDEN AVRUPA'DA SAHNE ALDI

Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Kural ve şarkıcı basın mensuplarına açıklamalarını yaptıktan sonra, oradan ayrıldılar. Duruşma sonrası hiç vakit kaybetmeden Avrupa turnesinde çıkan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel’de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

SAHNEDEKİ NEŞESİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı. Sıla Gençoğlu'nun neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

KONSERİNE 'SABIR' ŞARKISIYLA BAŞLADI

Brüksel’de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak ‘Sabır’, ‘Afitap’ parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı.

Sıla’nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.

Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

SABIR ŞARKISININ SÖZLERİ

Harfler çizdim kağıtlara
Ucunu kestim cümlelerin
Fotoğraflar geveze susun biraz
Susun da az biraz dinlenelim
Ya sabır diye bir şey var
Hatırla hatırla olanları
Bak nasıl ışıl ışıl yıldızlar
Tanrı'nın açık ışıkları
Yolcu yolunda hancı yorgun
Tek tüfek ordusunu gömmedik
Evvelallah daha biz ölmedik
Yolcu yolunda hancı yorgun
Keder dinlensin içeride
Bir kadeh de gidene hayde
Beylik mermi o sözlerin
Saçıldı kan gibi kar beyaza
Güz demek hüznün kısaltması
Sonbahar de fazla demlenelim
Keder

Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

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