Sıla mahkemenin ardından Brüksel'de sahneye çıktı

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, vakit kaybetmeden aynı gün konserine devam etti.

ÜNLÜ ŞARKICI DURUŞMA SONRASI VAKİT KAYBETMEDEN AVRUPA'DA SAHNE ALDI

Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşen duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Kural ve şarkıcı basın mensuplarına açıklamalarını yaptıktan sonra, oradan ayrıldılar. Duruşma sonrası hiç vakit kaybetmeden Avrupa turnesinde çıkan ünlü şarkıcı Sıla, dün gece Brüksel’de, Bozar Güzel Sanatlar salonunda sahne aldı.

SAHNEDEKİ NEŞESİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Canlı sahne performansıyla ve orkestrasıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Sıla, seslendirdiği parçaların dışında danslarıyla da büyük alkış aldı. Sıla Gençoğlu'nun neşeli tavırları gözlerden kaçmadı.

KONSERİNE 'SABIR' ŞARKISIYLA BAŞLADI

Brüksel’de Mystiek tarafından düzenlenen konserde Sıla ilk olarak ‘Sabır’, ‘Afitap’ parçalarını seslendirdi. Konser süresince birçok parçasına müzikseverler eşlik etti. Konser sonunda sanatçı ayakta alkışlandı.

Sıla’nın Avrupa konserleri Stuttgart, Zürih, Frankfurt ve Münih ile devam edecek.

SABIR ŞARKISININ SÖZLERİ

Harfler çizdim kağıtlara

Ucunu kestim cümlelerin

Fotoğraflar geveze susun biraz

Susun da az biraz dinlenelim

Ya sabır diye bir şey var

Hatırla hatırla olanları

Bak nasıl ışıl ışıl yıldızlar

Tanrı'nın açık ışıkları

Yolcu yolunda hancı yorgun

Tek tüfek ordusunu gömmedik

Evvelallah daha biz ölmedik

Yolcu yolunda hancı yorgun

Keder dinlensin içeride

Bir kadeh de gidene hayde

Beylik mermi o sözlerin

Saçıldı kan gibi kar beyaza

Güz demek hüznün kısaltması

Sonbahar de fazla demlenelim