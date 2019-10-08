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Sıla şarkısını yarıda kesmek zorunda kaldı

Sezen Aksu'nun 'Belalım' şarkısını Harbiye Açıkhava'da seslendirmeye çalışan Sıla, gülme krizine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 16:34..
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Harbiye Açıkhava'da konser veren Sıla, sahnede gülme krizine girdi.

Sezen Aksu'nun 'Belalım' şarkısını seslendirirken bir seyirci ‘ahey, ahey’ diye bağırınca şarkısını yarıda kesen Sıla, kendini gülmekten alamadı.

"O NE DEMEK YA"

Belli süre gülmemeye çalışan güzel şarkıcı, sonunda pes etti.

Şarkısını tamamlayamayan Sıla, sahnede “O ne demek ya. Düşünme, düşünme, düşünme.” diyerek o anı unutmak istediğini belli etti. Sıla'nın Harbiye'deki o halleri bir hayranı tarafından kayda alındı.

Sıla şarkıyı yarıda kesti İZLE

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