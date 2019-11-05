Sıla ve Hazer Amani ilk kez el ele

Ünlü şarkıcı Sıla ile Hazer Amani, önceki gün Türk Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ve geliri burslu çocukların eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak olan Cumhuriyet Balosu’na katıldı.

İLK KEZ EL ELE

Çift, Ankara’daki bir otelde gerçekleşen gecede basına ilk kez el ele poz verdi. Baştan aşağı siyah giyinen sevgililer, baloda ilgi odağı oldu.

TED'Lİ ÇIKTI

Hazer Amani, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına TED Ankara Koleji’nden 1994 yılında mezun olduğunu söyledi. Sıla da sevgilisini bu güzel gecede yalnız bırakmak istemediğini belirtti. Ocak ayında evlenmeyi planlayan çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.