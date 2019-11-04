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Sıla ve Hazer Amani’den dudak dudağa görüntü

Bir süredir Hazer Amani'yle aşk yaşayan Sıla, önceki gün katıldıkları bir organizasyonda sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 15:24..
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Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan sevilen şarkıcı Sıla, mutluluğu Hazer Amani'de bulmuştu.

Geçtiğimiz Ocak ayında arabada sarmaş dolaş görüntülendikten sonra aşklarını göz önünde yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ve sevgilisi Hazer Amani, önceki akşam katıldıkları davette öpüşürken kameralara yakalandı.

ÖPÜŞÜRKEN CEP TELEFONU KAYITTAYDI

Konuk şarkıcı olarak katıldığı bir davette sahne alan Sıla’ya sahneden inerken sevgilisi Hazer Amani, eşlik etti. Masaya birlikte yürüyen çiftten Amani, sevgilisinin dudaklarına öpücük kondurdu. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıla ve sevgilisi Hazer Amani dudak dudağa

Sıla ve Hazer Amani’den dudak dudağa görüntü

Sıla ve Hazer Amani’den dudak dudağa görüntü

Sıla ve Hazer Amani’den dudak dudağa görüntü

Sıla ve Hazer Amani’den dudak dudağa görüntü

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