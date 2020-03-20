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Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti

Koronavirüse karşı kendilerini evlerinde karantinaya alan Sıla ve Yalın, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yaptıkları canlı yayında düet yaptı.

Özel Haber | 20.03.2020 - 00:59..
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Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin ortaya çıkmasının ardından hükümetin önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı.

Vaka sayılarının artmaması adında sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye hashtagi ile kampanya başlatılırak zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı.

Evlerinde karantina altında olan Sıla ve Yalın,  bir sosyal medya uygulamasından yaptıkları canlı yayınla düet gerçekleştirdi.

Sıla ve Yalın'dan karantina düeti VİDEO

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Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
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