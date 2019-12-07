Sıla, Hazer Amani'ye laf ettirmedi

Yaşadığı skandal nedeniyle eski aşkı Ahmet Kural'la davalık olan şarkıcı Sıla, ocak ayında bir arabanın içerisinde baygın bir halde sarmaş dolaş Hazer Amani ile görüntülendi.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Şef Hazer Amani ve Sıla, bu görüntülerin hemen arkasından arkadaş olduklarını dile getirse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

DUDAK DUDAĞA POZ VERMİŞLERDİ

Sevgili olarak ilk kez el ele, hatta dudak dudağa poz veren ikili, artık aşklarını saklamıyor.

SILA ETKİNLİĞE KATILDI

Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan ünlü şarkıcı, burada muhabirlerle sohbet etti.

"NAMUSSUZCA OLUR"

Gazetecilerin, "Yemek konusunda hanginiz daha iyisiniz?" sorusu üzerine Sıla, “Ben de mutfak ve yemek konusunda iyiyimdir. Ama Hazer’e bu konuda laf etmek namussuzca olur.” diye konuştu.