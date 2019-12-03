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Silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 tüfek bulundu

Denizli'de silah atölyesine çevrilen bir evde 94 tabanca, 27 av tüfeği ile 2 bin mermi ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

AA | 03.12.2019 - 12:31..
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 tüfek bulundu

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bozkurt ilçesinde, önceden belirlenen 5 adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi, 12 av tüfeği gövde ve tetik tertibatı, 8 kurusıkı tabanca gövdesi ve üst kapak takımı, silah namlu değişimi ve onarımında kullanılan aletler bulundu. Soruşturma kapsamında M.K.T., S.V.F. ve S.G. gözaltına alındı.

Silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 tüfek bulundu

5 ADRESE KARGO YOLUYLA ULAŞIM

Zanlıların, farklı tarih ve şehirlerden temin ettikleri silah parçalarını çekmemek amacıyla 5 ayrı adrese kargo yoluyla ulaştırılmasını sağladığı ve daha sonra da atölyeye çevirdikleri ayrı bir evde birleştirdikleri ortaya çıktı.

Silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 tüfek bulundu

Silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 tüfek bulundu

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