Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti.

Silah çeken babayı kızı ikna etti

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Çin ile iş birliğini ilerletmesi Amerika tarafından yakından takip ediliyor.

AB ile Çin ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

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Volkan Demirel: Jübile yapmak gibi bir niyetim yok

Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, jubile yapmak gibi bir niyetinin olmadığını 4. yıldızı taktıktan sonra emeklilik kararı alacağını söyledi.