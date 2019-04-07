Silah çeken babayı kızı ikna etti

Gaziantep Şehitkamil'de iki kadın sürücünün kaza yapması sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, bir kadın sürücünün babası sinirlenip silahını çekti.
OLASI FACİAYI KIZI ÖNLEDİ
Kazadan sonra yaşanılan tartışmada kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi, belinden silahını çıkartarak diğerlerine doğru yöneltti. Babasının sinirli halini ve tabancasını gören kızı, hemen babasına koşarak onu ikna etmeye çalıştı.
Kızın babayı ikna etme çabaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.