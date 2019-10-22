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Silah kazası sonucu ağır yaralanan asker şehit düştü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, silah kazası sonrası ağır yaralanan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA | 22.10.2019 - 01:35..
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim’de yaşanan silah kazasında bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 21 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” İfadesine de yer verildi.

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