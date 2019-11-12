Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.’yi görünce, belinden tabancasını çekip ateş etti.
HUSUMETLİSİNİ YARALADI
Silahtan çıkan kurşunlarla, Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memurları, olaya müdahale etti.
Silahından çıkan kurşun polisin cep telefonuna saplandı VİDEO
KURŞUN MEMURUN CEP TELFONUNU SIYIRIP GEÇTİ
Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına da ateş açtı. Kurşunlardan biri, sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli, aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı Hamza Ş., çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kudret K., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.