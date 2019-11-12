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Silahından çıkan kurşun polisin cep telefonuna saplandı

Kendisini yakalamaya çalışan ekibe de ateş açan Kudret K.’nin silahından çıkan kurşun, polislerden birinin arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti.

DHA | 12.11.2019 - 15:33..
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Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'ta Kudret K., husumetli olduğu Hamza Ş.’yi görünce, belinden tabancasını çekip ateş etti.

HUSUMETLİSİNİ YARALADI

Silahtan çıkan kurşunlarla, Hamza Ş. bacağından ve kalçasından yaralandı. Bu sırada sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memurları, olaya müdahale etti.

Silahından çıkan kurşun polisin cep telefonuna saplandı VİDEO

KURŞUN MEMURUN CEP TELFONUNU SIYIRIP GEÇTİ

Şüpheli Kudret K., kaçarken polis memurlarına da ateş açtı. Kurşunlardan biri, sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp geçti. Kaçan şüpheli, aynı polis ekibince yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -3

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Hamza Ş., çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -1

Kudret K., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -2

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -4

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -5

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -6

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -7

1 kişiyi vurdu, silahından çıkan kurşun polisin cebindeki telefonu sıyırdı -8

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