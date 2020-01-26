Silahını temizlerken ateş aldı, uzman çavuş kurtarılamadı

25 yaşındaki Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Öztürk, eşinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Burada yapılan müdahalelere rağmen Öztürk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirilen Öztürk'ün naaşı, memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi.