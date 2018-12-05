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Silahla başından vurulan genç yaşamını yitirdi

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga sonucu başından vurularak hastaneye kaldırılan Tolga Kurul, 18 gün sonra hayatını kaybetti.

İHA | 05.12.2018 - 15:42..
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Aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah Tokuş, kalabalık gruplar halinde Çıkınlar Mahallesi’nde karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören gruplar kaçarak uzaklaştı.

Silahla başından vurulan genç yaşamını yitirdi

AYNI BÖLGEDE TEKRAR KARŞILAŞTILAR

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra iki grup tekrar aynı bölgede karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, yanında bulunan silahla Tolga Kurul’u kafasından vurdu.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde yerde kalan Kurul, yanında bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Başından silahla vurulan Tolga Kurul, 18 gündür tedavi gördüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.
Kurul’un cenazesinin, hastanenin Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nda yapılacak otopsisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Silahla başından vurulan genç yaşamını yitirdi

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