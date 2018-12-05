Silahla başından vurulan genç yaşamını yitirdi

Atom altı parçacığı "Higgs Bozonu"nun keşfiyle sonuçlanan deneylerin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iyileştirme çalışmaları için 2021'e kadar kapatıldı.

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Semih Özsoy, Ersun Yanal'la görüştü

Son olarak Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak haftayı 15. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de bir kez daha Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.