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Silahla şaka yapan asker arkadaşını vurdu

M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda nöbetten dönen jandarma er E.B. silahla şakalaştığı sırada arkadaşı Y.A.'yı kazayla yaraladı.

DHA | 17.08.2019 - 03:46..
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Karaman'da M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaralanma vakası meydana geldi.

Nöbeti bittikten sonra koğuşa gelen jandarma er E.B., iddiaya göre koğuşta bulunan arkadaşı Y.A.'ye silahını doğrultarak şakalaşmaya başladı.

DURUMU AĞIR

Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Y.A.'nın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Y.A., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.B., ise gözaltına alındı. Ameliyata alınan Y.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahla şaka yapan asker arkadaşını vurdu

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