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Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Balıkesir'de genç kadını öldüren şüpheli ve sevgilisi, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 30.12.2019 - 15:07..
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde alkol alan 3 arkadaş, daha sonra boş zannettiği silahla şakalaşmaya başladı.

Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak Selin K.'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı.

SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

A.B. boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D'nin kız arkadaşı Selin K'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Silahın ateş almasıyla Selin K., hayatını kaybetti.

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

SEVGİLİSİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve maktulenin sevgilisi S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

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