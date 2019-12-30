Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde evde alkol alan 3 arkadaş, daha sonra boş zannettiği silahla şakalaşmaya başladı.
Ev sahibi A.B., silahını çıkartarak Selin K.'ye hava atmak için şarjöründeki mermileri tek tek boşalttı.
SİLAHLA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ
A.B. boş zannettiği silahı, arkadaşı S.D'nin kız arkadaşı Selin K'nin başına dayayarak tetiğe bastı. Silahın ateş almasıyla Selin K., hayatını kaybetti.
SEVGİLİSİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olayın öğrenilmesi ile birlikte şüphelileri yakalayan polis, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili A.B. ve maktulenin sevgilisi S.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.