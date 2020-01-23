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Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

TSK envanterine girmek için gün sayan Songar'a, Togan silah sistemi entegre ediliyor.

AA | 23.01.2020 - 16:22..
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Milli silahlı drone sistemi Songar'ı geliştiren ASİSGUARD ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliğini hayata geçirdi.

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

MUTABAKAT İMZALANDI

ASİSGUARD ve TÜBİTAK SAGE, çalışma alanlarındaki kabiliyetlerinden yola çıkarak tümleşik çözümler sunmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında ASİSGUARD tarafından geliştirilen ve TSK envanterine girmek için gün sayan Songar silahlı drone sistemi ile TÜBİTAK SAGE'nin, Togan Havadan Bırakılan Güdümsüz/Düşük Profil Güdümlü Mühimmatı'nın güçleri birleştirilecek.

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

Böylece mühimmat, atış kontrol sistemi ve silah yer kontrol istasyonundan oluşan iç güvenlik, yakın hava desteği operasyonlarında kullanılabilecek maliyet etkin bir platform oluşturulacak.

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

YAKIN HAVA DESTEĞİNDE BİR İLK

Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ileri teknolojilerin yenilikçi çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak proje sonunda ortaya çıkan çözüm, silahlı drone sistemiyle yakın hava desteği sağlamak üzere Türkiye'de bir ilk olacak.

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar'a yeni yetenekler kazandırma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Otomatik makinalı tüfekten sonra bomba atar entegre ettiğimiz Songar'ı TÜBİTAK SAGE ile yaptığımız iş birliğiyle geliştirmeye devam ediyoruz. Hem maliyet anlamında hem de sahada çok daha etkin bir çözüm sunmak üzere Eylül 2019'da başladığımız çalışmalarda, kısa bir süre içinde önemli bir yol katettik ve yapılan testlerde başarılı bir şekilde atış yapmaya başladık." dedi.

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