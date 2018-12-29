Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon bölgesinde, yakın hava desteği sağlaması için geliştiriliyor.

İlk atış tecrübesi Konya Karapınar'da ROKETSAN'ın LUMTAS füzesiyle gerçekleştirilen Hürkuş-C'nin, yeni özellikler ve farklı mühimmatlarla testleri devam ediyor.

KENDİNİ KORUMA TESTİ BAŞARILI OLDU

Uçağın, Kahramankazan'da yapılan uçuşta, kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Hürkuş, eğitim uçağı olma yanında artık silahları ve korunma sistemleriyle, yakın hava desteği görevine de hazır hale gelmeye başladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Hürkuş-C'nin son testine ilişkin, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor." ifadesini paylaştı.

Hürkuş-C uçağına koruma sistemi yerleştirildi