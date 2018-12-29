taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

Hürkuş uçağının silahlı versiyonu olan Hürkuş-C'ye, kendini koruma özelliği eklendi.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 11:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon bölgesinde, yakın hava desteği sağlaması için geliştiriliyor.

İlk atış tecrübesi Konya Karapınar'da ROKETSAN'ın LUMTAS füzesiyle gerçekleştirilen Hürkuş-C'nin, yeni özellikler ve farklı mühimmatlarla testleri devam ediyor.

KENDİNİ KORUMA TESTİ BAŞARILI OLDU

Uçağın, Kahramankazan'da yapılan uçuşta, kendini koruma özelliği başarıyla test edildi. Hürkuş, eğitim uçağı olma yanında artık silahları ve korunma sistemleriyle, yakın hava desteği görevine de hazır hale gelmeye başladı.

Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından Hürkuş-C'nin son testine ilişkin, "Hürkuş eğitim uçağı olma yanında, silahları ve korunma sistemleriyle yakın hava desteği görevlerine de hazır hale geliyor." ifadesini paylaştı.

Silahlı Hürkuş-C'ye kendini koruma yeteneği

Hürkuş-C uçağına koruma sistemi yerleştirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

34
Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

28
Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

16
Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

13
Özel harekatçılar yemin etti

Özel harekatçılar yemin etti

68
Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

67
Muğdat Akhisarspor'a kiralanıyor

Muğdat Akhisarspor'a kiralanıyor

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir