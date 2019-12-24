Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi vuruldu

Büyükçekmece'de, iki grup arasında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı.

KAVGAYA MÜDAHALE EDEN BEKÇİ VURULDU

Çıkan silahlı kavgayı gören ‘Gece Kartalı’ olarak adlandırılan mahalle çarşı bekçilerinin olaya müdahale ettiği belirtildi. Bu sırada silahın bulunduğu araçtaki kişi kaçmaya başladı ve aracı kovalayan bekçi ekibine silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucu bir bekçi göğsünden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bekçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası E-5 karayolundan Silivri istikametine kaçan saldırganlar polis ekiplerinin takibi ile kısa süre sonra yakalandı. Yakalanan 2 kişinin sorgusuna devam edildiği öğrenildi.