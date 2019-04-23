taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8435
Euro
6.5519
Altın
1269.34
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.492

Silahlı koca, tartıştığı eşini kafede rehin aldı

Bir şahıs tartıştığı eşini rehin alıp, başına tabanca dayadı.

DHA | 23.04.2019 - 18:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

s

 

Batman'da Kültür Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde rehine krizi meydana geldi. Adana'da yaşayan ve ziyaret için Batman'a gelen Vedat Genç, kafede oturduğu eşi Esine Genç ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında öfkelenen Vedat Genç, üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp, eşinin başına dayadı. Esine Genç'i bırakmayan Vedat Genç, kafenin boşaltılmasını istedi. İçeridekiler ise panikle dışarı koştu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Vedat Genç ile eşini bırakıp, dışarı çıkmaları için görüşmeye başladı.

POLİSE TESLİM OLDU

Bir süre direnen Vedat Genç, ikna edilirken, eşi Esine Genç'i bırakarak, elinden tabancayı attıktan sonra polise teslim oldu. Vedat Genç, emniyete götürülürken, Esine Genç ise sağlık görevlilerince kontrolden geçirildi.

Silahlı koca, tartıştığı eşini kafede rehin aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

777
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

135
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

113
YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

207
Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

408
Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

740
Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

Buket Aydın Demirören Medya'dan kovuldu

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir