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Silahlı maganda yanlışlıkla kardeşini de vurdu

Erzurum'da top oynayan iki garsonla tartışan bir kişi, tekrardan geldiği iş yerini silahla bastı. 2 kişiyi ağır yaralayan maganda, kardeşini de hastanelik etti.

İHA | 27.06.2019 - 08:55..
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Görgü tanıklarının ifadelerine göre; özel bir kafede çalışan iki garson sabah saatlerinde iş yerinin arka tarafında top oynarken, bu durumu gören E.A. ve kardeşi C.A., “Burada top oynayamazsınız.” diyerek küfür etmeye başladı.

Tartışmaların ardından iki taraf birbirine bıçak çekti. Tarafları, esnaf ve çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Akşam saatlerinde ise alkol alan E.A. ve C.A., yanlarında bir arkadaşlarıyla iş yerini bastı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.A., araçtan indikten sonra elindeki silahı beline sokarak iş yerine girip, garsonlarla tartışmaya başladı.

KAÇMAK İSTERKEN KARDEŞİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., belindeki silahı çıkararak Orkan ve Emre adındaki garsonlara 2 el ateş etti. Garsonların birini göğsünden diğerini ise karın bölgesinden vuran E.A., olay yerinden kaçmak isterken de yaşanan arbedede yanlışlıkla kardeşi C.A.’yı kolundan vurdu. Kardeşinin vurulmasına aldırış etmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Silahlı maganda yanlışlıkla kardeşini de vurdu

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ

Yaşanan silahlı kavgadan sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumları ağır olan yaralılar, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri ise olay yerinden uzaklaşan zanlıları kıskıvrak yakaladı. Yaralı olan C.A., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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