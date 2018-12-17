Silahlı saldırgan muhabiri tehdit etti

Sakarya'da bir kahvehane önünde baba ve oğluna silahla saldıran Hikmet Usta, saldırıdan sonra ailesini alarak kaçmaya başladı. Sakarya’dan çıkış yapan katil zanlısı, Yalova’da uzun kovalamaca ardından yakalanamayınca 3 saatin sonunda Bursa polisi tarafından, nefes kesen bir operasyon ile gözaltına alındı. Bursa’daki işlemlerinin ardından, sorgulanmak üzere Sakarya’ya için emniyetten çıkarılan şüpheli, gazetecilerin sorusuna, " İstersen aynısını sana da yaparım" diye tepki gösterdi.

Silahlı saldırgandan muhabire tehdit: Gel seni de vurayım VİDEO

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan baba ve oğul, yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Kadir S. hayatını kaybederken, oğlu Burhan S.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖLEN BABA KENDİNİ SİPER ETTİ

Ayrıca olay yerinde bulunan bazı görgü tanıklarının ifadesinde, alkollü olduğu iddia edilen ve havaya ateş eden saldırgana baba ile oğlunun tepki gösterdiği; saldırganın baba ve oğluna 5 el ateş ettiği ve baba Kadir S.’nin oğlunu korumak için siper olduğu öğrenildi.

"ALKOL ALDIM SENİ DE VURAYIM"

Sakarya İline sevk edilmek için emniyetten çıkarılan Hikmet Usta, basın mensuplarının "Neden yaptın, neden vurdun" sorusuna, "İyi çekin, istersen aynısını sana da yaparım, alkol aldım gel seni de vurayım" diye tepki gösterdi. Şüpheli şahıs ve ailesi sorgulanmak üzere Sakarya’dan gelen polis ekiplerince Sakarya iline götürüldü.



