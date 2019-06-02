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Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Çalıntı motosikleti durdurmaya çalışan polis ekiplerine, tornavidayla saldıran silahlı saldırgan, çevredeki vatandaşların da yardımıyla etkisiz hale getirildi.

İHA | 02.06.2019 - 04:04..
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Olay, gece saatlerinde Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikleti polis ekipleri durdurmaya çalıştı.Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Polisin dur ikazına uymayan G.A., motosikleti polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kaçarken sokak üzerindeki bir otomobile çarparak yere düşen G.A. belinde bulunan tabancayı almak istediği esnada, polislerin müdahalesi sonucu tabancayı yere düşürdü.Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Tabancayı yere düşüren saldırga cebinden çıkardığı tornavidayla polise saldırdı.Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

TORNAVİDALI SALDIRI

Saldırgana müdahale eden ekipler, mahallelinin de yardımıyla G.A.’yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan şahsı etkisiz hale getirmeye çalışan bir polis memuru tornavida darbesiyle hafif şekilde yaralandı.Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Sağlık ekipleri yaralı polis memuruna olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri G.A.’yı gözaltına aldı. G.A.’nın üzerini arayan ve motosikleti inceleyen ekipler, şahsın bir çok dosyadan sabıkası olduğunu ve motosikletin de çalıntı olduğunu tespit etti. Şahsın üzerinde çıkan cüzdanda farklı isimlere ait çok sayıda kredi kartı çıkarken, ekipler G.A.’nın üzerinden çıkan tabanca, tornavida ve kredi kartlarına incelemek üzere el koydu.

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı
G.A. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

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