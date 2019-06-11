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Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik

Sivas'ta bir eve ateş açtıktan sonra otomobille kaçan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 6 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

DHA | 11.06.2019 - 02:37..
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Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Asmalı Sokakta polis takibinden kaçan bir şüphelinin otomobilinden adeta cephanelik çıktı.Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik

POLİS TAKİBİYLE YAKALANDI

Sokak üzerinde bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Y.E. tarafından ateş açıldı. Ateş açıp kaçan 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu.Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Sürücü Y.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 6 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 bıçak ele geçirildi. Araç Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik

Ateş açılan evin yan tarafında bulunan ve Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban’a ait evin de geçen yıl Haziran ayında kurşunlandığı öğrenilirken, polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik


Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik

Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinden cephanelik

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