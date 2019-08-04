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Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı

Ankara'da eğlence mekanından çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişinin kaçmaya çalıştığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkararak duvara çarptı.

DHA | 04.08.2019 - 06:23..
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Çankaya Cumhuriyet Mahallesi Bayındır-1 Sokak üzerinde, eğlence mekanından çıkan G.A. ve M.G., 06 BMG 502 plakalı otomobile bindikleri sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu sürücü G.A., başından vurulurken, M.G. de koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı

500 METRE İLERDE DUVARA ÇARPTI

Saldırıdan kaçmaya çalışan sürücü, otomobili Süleyman Sırrı Caddesi üzerinden Aksu Caddesi yönünde sürdü. Yaklaşık 500 metre ilerleyen otomobil, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü önündeki duvara çarparak durdu. Silahla yaralanan 2 kişi, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan G.A. ve M.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alınan G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı

Silahlı saldırıdan kaçarken otomobili duvara çarptı

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