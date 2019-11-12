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Silahlı saldırıya uğradıktan sonra aracını hastaneye sürdü

Başiskele ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan şahıs, otomobiliyle hastaneye giderek yardım istedi.

İHA | 12.11.2019 - 17:56..
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde Bülent Y., 41 DN 115 plakalı otomobili ile seyir halindeyken bir anda yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

OTOMOBİLİNDE YARALANDI

Pompalı tüfekle defalarca ateş açılan otomobilde yaralanan Bülent Y., yaralı halde aracı ile olay yerinden kaçtı.

Yaralı halde ilerleyen Bülent Y., olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi Başiskele Semt Polikliniği’ne giderek yardım istedi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -1

TEDAVİYE ALINDI

Poliklinikte Bülent Y.’ye ilk müdahalesi yapan sağlık ekipleri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bülent Y., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -2

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Saldırının gerçekleştiği yere giden polis ekipleri ise; çok sayıda saçmanın isabet ettiği araçta ve olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.Y. adlı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -3

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -4

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -5

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -6

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -7

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -8

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -9

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -10

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti -11

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