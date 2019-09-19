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Sıla'yı üzen ayrılık

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, yıllardır birlikte çalıştığı Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 14:08..
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Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, kendilerini "Siyam ikizi" olarak tanıttığı müzisyen Efe Bahadır ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sıla'nın, paylaşımındaki "Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu" cümlesi ise herkesi duygulandırdı.

Sıla'yı üzen ayrılık

"ELİ ELİMDE SIRTI SIRTIMDA"

Dostu Efe Bahadır ile fotoğraflarını paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "Efe'ciğimle tam yirmi senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu. Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını. Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim.

"ÇOK AĞLADIM"

Bir ay evvel 'Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım,olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye' dedi. Hem çok anladım hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün. O yüzden bir süre sahnelerde ayrıyız. Sadece sahnelerde! Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Her daim yan yanayız, can canayız."

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