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Şile'de 2 kişi boğularak öldü

Sofular köyündeki Babsu Plajı'nda yüzen 3 kişiden 2'si boğularak can verdi.

DHA | 15.06.2019 - 15:32..
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Şile Sofular köyüne gelen üç kişi, öğle saatlerinde Babsu Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu.

2 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleriyle sağlık ekibi gönderildi. Dalgalara kapılanlardan bir kişi son anda kurtarılırken, diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri, incelemenin ardından morga götürüldü.

Şile'de 2 kişi boğularak öldü

JETSKİ İLE 1 KİŞİ KURTARILDI

Son anda kurtarılan kişi ise ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı anlatan bir görgü tanığı, "Yüzerek açıldılar. Jetski ile kurtardılar bir tanesini. Dalga aldı ileri götürdü. Ekipler geldi ama kurtaramadı." dedi.

Şile'de 2 kişi boğularak öldü

Şile'de 2 kişi boğularak öldü



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