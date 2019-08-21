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Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

İstanbul Şile açıklarında bir yıl önce karaya oturan gemi parçalandı, su almaya başladı.

İHA | 21.08.2019 - 09:34..
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2018 yılı sonunda Comoros Adaları bandıralı Natalia isimli kargo gemisi, Şile'de Sahilköy Karaburun mevkisi açıklarında aşırı rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

16 kişilik gemi mürettebatı, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tahliye edilmişti. 2018 Aralık ayından beri karaya oturduğu yerde duran gemi, havadan görüntülendi.

Karaya oturan gemide ekiplerin çalışmalarının ardından geminin, adeta kaderine terk edildiği görüldü. Geminin gövdesinden kırıldığı ve içine su dolduğu dikkat çekti.

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi VİDEO


Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi


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