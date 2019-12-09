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Şile'de makas atan sürücü zincirlemeye kazaya sebep oldu

Şile otoyolu Çekmeköy yönünde oluşan kazayı fark edemeyen otomobil sürücü makas atarak ilerlerken kaza için yavaşlayan araçlara arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.

İHA | 09.12.2019 - 03:49..
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İstanbul Şile otoyolu Çekmeköy yönünde ilerleyen bir araç lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

MAKAS ATARAK İLERLİYORDU

Durumu fark eden diğer sürücüler yavaşlarken, makas atarak ilerleyen 34 TK 4764 plakalı aracın sürücüsü Serdar Hacıoğlu, kaza için yavaşlayan 34 VS 1703 plakalı araca arkadan çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Şile'de makas atan sürücü zincirlemeye kazaya sebep oldu

KAZA SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle 34 VS 1703 plakalı araç öndeki sürücüsü Ali Cansız olan 34 THA 72 plakalı taksiye çarptı. Kaza sonrası makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Oluşan zincirleme kaza sonrası olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek kazaya karışan vatandaşların ifadesini aldı.

Şile'de makas atan sürücü zincirlemeye kazaya sebep oldu

"ARACI SÜREN GERÇEK KİŞİ BULUNSUN"

34 VS 1703 plakalı taksi de yolculuk yapan bir vatandaş, “Biz takside gidiyorduk eşimle birlikte. Beyaz araç arkamızdaki araca çarptı. Arkamızdaki araçta bize çarptı. Kaza sonrası beyaz otomobilin sürücüsü araçtan inerek kaçtı. Yanında da bir bayan vardı. Daha sonra olay yerine gelen 2 arkadaş aracı kendilerinin kullandığını iddia ediyorlar. Arabayı süren onlar değildi. Yaralı vatandaşlar ambulans ile hastaneye götürüldü. Aracı süren gerçek kişi bulunsun” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kazaya karışanların ifadesi alınması üzere karakola götürüldü.

Şile'de makas atan sürücü zincirlemeye kazaya sebep oldu

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