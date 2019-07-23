İstanbul Şile’de ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

HELİKOPTER DESTEĞİ

Şile Oruçoğlu mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında, çevreye yoğun duman yayıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına helikopterle müdahale edildi.





5 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, havadan helikopterle de müdahale edildi.

Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dekarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi.

Şile'de orman yangını ViDEO