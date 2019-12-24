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Şile'de sular çekildi, lastikler ortaya çıktı

İstanbul Şile'de Oruçoğlu bölgesinde bir gölete bırakılan yüzlerce otomobil lastiği, sular çekildikçe ortaya çıkıyor. Bölge sakinleri, çevreye zarar veren bu durumdan şikayetçi.

İHA | 24.12.2019 - 17:48..
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Şile Oruçoğlu'nda ormana bırakılan yüzlerce otomobil lastiği, adeta görenleri şoke ediyor.

Otomobil lastikleri, ormandaki bitkilerin yanı sıra hayvanların yaşamlarını da olumsuz etkiliyor. Aynı zamanda su birikintilerine oldukça zarar veriyor.

Lastiklerin içerisinde bulunduğu su birikintisine de siyah bir görüntü oluşturması dikkatlerden kaçmıyor. Adeta doğa katliamına yol açan lastiklerin, kim tarafından ve neden bırakıldığı ise bilinmiyor.

Şile'de sular çekildi lastikler ortaya çıktı VİDEO

''10 YILDIR AYNI MANZARA''

Lastiklerden şikayetçi olan Şile sakini İsmail Alkan, “10 yıldan fazladır bu lastikler burada. Gölet oluşuyor burada, ama balık yaşayamıyor. En kurak zamandayız, daha önceki seneler gelseydiniz göremeyecektiniz, çünkü burası su dolu oluyor. O yüzden şimdi görebiliyorsunuz. Ve simsiyah su. Artık kim bilir hangi kaynak sularına karışıyor. Buradaki çam fidanları lastiği absorbe etmeye, yok etmeye çalışıyor, ama edemiyor. Şu görüntü neleri katlediyor bilmiyorum artık. Ormanda yangın çıkartabiliyor, suları zehirliyor. Ormanda gezdiğiniz zaman hiç yakışmıyor.” dedi.

Şile'de sular çekildi, lastikler ortaya çıktı

Şile'de sular çekildi, lastikler ortaya çıktı

Şile'de sular çekildi, lastikler ortaya çıktı

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