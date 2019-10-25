Şili protestolarında ölü sayısı yükseliyor

Dünya, zam politikalarına karşı yürütülen protestolarla çalkalanıyor. Güney Kore ve Lübnan’da vergi zamları nedeniyle sokaklara dökülen protestocuların arasına Azerbaycan da eklendi.

Yaşanan şiddetli gösterilerin ardı arkası kesilmezken, Şili'de metro ücretine yapılan zammın ardından başlayan ve geçen hafta şiddetlenerek 18 kişinin ölümüne neden protestolar sürüyor.

Başkent Santiago'da binlerce kişi, İtalya Meydanı olarak bilinen Baquedano Meydanı'nda Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümeti karşıtı gösterilerini devam ediyor.

POLİSTEN AĞIR MÜDAHALE

Protestoda, bazı göstericiler güvenlik güçlerine yerden söktükleri kaldırım taşlarını atarken, polis de göz yaşartıcı gaz ve biber gazı ile göstericilere müdahale etti.

Şili'deki protestolar devam ediyor ViDEO

Göstericiler, ülkedeki hayat pahalılığı, sağlık sektörünün yetersizliği ve eşitsizlik gibi konular nedeniyle Pinera hükümetini protesto ediyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada ülke çapında düzenlenen 68 gösteriye 424 bin kişi katıldı. Gösterilerden kaynaklanan olaylarda 18 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı ve 300'ü reşit olmayan 2 bin 686 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, gösteriler nedeniyle gözaltına alınan 9 kişi cinsel şiddete maruz kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

BM ARTAN ŞİDDET OLAYLARI İÇİN TEMSİLCİ YOLLUYOR

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki insan hakları ihlallerini izlemek için bir misyon göndereceğini açıkladı.

Bachelet, ülkesindeki olaylar nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Krizi en başından beri takip ettikten sonra Şili'deki insan hakları ihlalleri iddialarını incelemek için bir misyon göndermeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya geçen hafta belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ülke çapında yayılan şiddetli gösterilerin yağma ve yakma vakalarına dönüşmesiyle 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "Acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.