"Şili'nin tarihindeki en büyük gösterisi" olarak adlandırılan gösterilerde, başkent Santiago'da İtalya Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti.

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

KATILIM 1 MİLYONU GEÇTİ

Yerel basın, gösterilere 1 milyondan fazla katılımın olduğu kaydedildi.

METROYA YÜZDE 4 ZAM, HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.