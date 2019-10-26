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Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de metro ücretine yapılan zam sonrası başlayan ve geçen hafta şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 7. günündeyken, 1 milyondan fazla kişi protestolara katıldı.

AA | 26.10.2019 - 04:25..
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Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

"Şili'nin tarihindeki en büyük gösterisi" olarak adlandırılan gösterilerde, başkent Santiago'da İtalya Meydanı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Devlet Başkanı Sebastian Pinera hükümetini, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti.

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

KATILIM 1 MİLYONU GEÇTİ

Yerel basın, gösterilere 1 milyondan fazla katılımın olduğu kaydedildi.

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

METROYA YÜZDE 4 ZAM, HALKI SOKAĞA DÖKTÜ

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, geçen hafta, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Şili'de 1 milyon insan sokaklarda

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