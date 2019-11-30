Şili'de feministlerin başlattığı dans gösteresi Türkiye'de

Feminist örgüt Las Tesis’in 25 Kasım’da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği danslı protesto, dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde benzerleri yapılan danslı protesto, bu akşam kadın örgütleri tarafından İstanbul’da da düzenlendi.

"BENİ SUÇLAYAMAZSIN TECAVÜZCÜ SENSİN"

İstanbul’da kadınlar, dansını bu sözlerle gerçekleştirdi; “Hayır dersem hayırdır. Israr edemezsin. Beni suçlayamazsın tecavüzcü sensin. Tecavüze hayır. Ne istersem giyerim taciz edemezsin. Tacize hayır. Yaşasın kadın dayanışması.”

Şili'de feministlerin başlattığı dans gösterisi Türkiye'de -VİDEO



