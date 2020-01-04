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Şili'de kiliseyi yakan göstericilere, polis müdahale etti

Şili'de metro ücretlerine tepkiyle başlayan gösteriler devam ederken; protestocular, polise tahsis edilen bir kiliseyi yaktı.

AA | 04.01.2020 - 09:49..
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Şili’de hükümet karşıtı gösterilerin başlamasının üzerinden aylar geçti ancak protestocuların öfkesi dinmedi.

ORTALIK KARIŞTI

Başkent Santiago'daki gösterilerde yine ortalık karıştı, polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericilerin hedefi, polislere tahsis edilen tarihi San Francisco de Borja kilisesiydi.

Şili'de kiliseyi yakan göstericilere, polis müdahale etti

KİLİSE ATEŞE VERİLDİ

Kilise, göstericiler tarafından ateşe verildi. Kilisenin yakınındaki bir bina da taşlanarak ateşe verildi. Güvenlik güçleri, tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

Şili'de kiliseyi yakan göstericilere, polis müdahale etti

26 KİŞİ ÖLDÜ

Gösteriler, ekim ayında metro ücretlerine yapılan zamlarla başladı, ardından da hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. 18 Ekim'den bu yana süren gösterilerde, 26 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de kiliseyi yakan göstericilere, polis müdahale etti

Şili'de kiliseyi yakan göstericilere, polis müdahale etti

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