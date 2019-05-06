Şili'de Atatürk'ün adı verildiği okul Türkçeye hasret kaldı

Şili'de Türkiye’den 16 bin 346 kilometre uzaklıkta Mustafa Kemal Atatürk isimli okulda Türkiye sevgisi aşılanıyor.

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafları olan okulun müdürü Javier Vega, göğsünde Türk bayrağı taşıyan öğrencilerinin Türkçe öğretmeni olmamasından yakınıyor.

TÜRKİYE TARAFINDAN YENİLENDİ

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Santiago'yu ziyaret ettiği sırada yenilenmesi için talimat verdiği okulda, 2018 yılında pek çok düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler sayesinde başkentin fakir mahallelerinden birisinde olmasına rağmen, lüks bir okul haline gelerek bölgenin gözde okullarından oldu.

Şili'deki Atatürk Okulu Türkçe öğretmeni istiyor ViDEO

TÜRK ÖĞRETMEN EKSİĞİ VAR

Her öğrencisinin göğsünde Türk bayrağını taşıdığı, yaklaşık 300'e yakın çocuğun eğitim gördüğü okulun bazı eksikleri dikkat çekiyor. Bunlardan belki de en önemlisi okulda Türkçe dersinin olmaması. Okul Müdürü Vega, Türk kültürünü, tarihini, örf ve adetlerini öğrencilere ulaştıracak herhangi bir öğretmene ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu durumun mahiyetine dikkat çeken Vega, daha önce Türkçe dersi veren öğretmenlerinin bulunduğunu ama bir süredir Türkçe dersi verecek öğretmen talep etmelerine rağmen Türk Büyükelçiliğinin ellerinde öğretmen olmadığı için destek veremediğini anlattı.

ÖĞRENCİLER TÜRK KÜLTÜRÜNÜ İSTİYOR

Öğrencilerinin büyükelçiliğe ve Şili'de yaşayan Türklere bu okul için yaptıklarından dolayı minnettar olduklarını söyleyen Vega, "Onları daha fazla yanlarında görmek istiyorlar. Yakın olmak, Türk yemekleri tatmak, Türk dans kültürünü, yaşam biçimini, Türkiye'yle ilgili çok daha fazla şey öğrenmek istiyorlar. Ama en önemlisi Türk dilinin öğretilmesinde bize eşlik edilmesi önemli" ifadelerini kullandı.